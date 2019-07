Haas-storsponsor skifter navn og topchef

Energidrik-firmaet Rich Energy, der som storsponsor lægger navn til Kevin Magnussens Formel 1-hold, Rich Energy Haas F1 Team, går nu under navnet Lightning Volt.

Det skriver flere udenlandske motorsportsmedier, der henviser til papirer, der tirsdag er blevet indsendt til det britiske virksomhedsregister, Companies House.

Af dem fremgår det også, at topchef William Storey er blevet udskiftet med Matthew Bruce Kell. Samtidig ejer Storey heller ikke længere en kontrollerende andel af det firma, der altså nu hedder Lightning Volt - det gør Kell derimod.

Hvad alt dette betyder for selskabets Haas-sponsorat er endnu uvist. Formel 1-holdet er tirsdag aften ikke kommet med nogen udmelding.

Det lader dog til, at Haas forventer, at sponsoratet fortsætter. I weekenden sagde teamchef Günther Steiner således ifølge Ekstra Bladet, at den gruppe af folk, der ønskede at overtage Rich Energy, stadig vil poste penge i Formel 1-holdet.

Rich Energys omvæltning kommer efter en turbulent uge.

Sidste onsdag meddelte Rich Energy via sin Twitter-profil, at man med øjeblikkelig virkning stoppede som sponsor for Haas. Grunden var dårlige resultater på banen.

Men efterfølgende var både Haas og hovedsponsoren ude at sige, at historien var usand. Rich Energy oplyste ifølge TV2 Sport, at man havde fået sin Twitter-profil hacket.

Søndag beskyldte Rich Energy så Haas for at lyve og slog fast, at det ikke længere sponsorerede holdet.