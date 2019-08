Haas overvejer ny makker til Kevin Magnussen i 2020

Racerkøreren Kevin Magnussens skal måske have en ny holdkammerat hos Haas i 2020.

Teamchef Günther Steiner har allerede reserveret et sæde til danskeren i næste sæson. Til gengæld er kontrakten endnu ikke forlænget med franske Romain Grosjean.

- Markedet er ikke så komplekst. Der er to-tre muligheder derude, og så ser vi, hvad vi gør, siger Steiner ifølge Ekstra Bladet.

Haas-chefen nævner, at holdet - ud over en forlængelse med Grosjean - overvejer tyske Nico Hülkenberg og franske Esteban Ocon. Han nævner, at alle tre har den erfaring, som holdet ønsker.

Tidligere på torsdagen blev det dog afgjort, at Ocon overtager et sæde hos Renault i 2020, så han er ude af ligningen.

- Vi skal beslutte, hvem det bliver. De er de tre med erfaring. Jeg kan ikke se andre med erfaring, som er på markedet, siger Günther Steiner ifølge Ekstra Bladet.

I denne weekend køres sæsonens 13. grandprix. Det foregår på Spa-banen i Belgien.

Kevin Magnussen indtager en 13.-plads i VM-stillingen med 18 point. Grosjean har otte point som nummer 17 i VM-stillingen, der toppes suverænt af briten Lewis Hamilton med 250 point.