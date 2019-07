Haas-nedtur: Magnussen og Grosjean kører sammen og udgår

Det britiske grandprix på Silverstone blev en kort fornøjelse for den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen.

Han måtte køre sin Haas-bil i garagen efter kun syv omgange efter en forfærdelig start på løbet, hvor danskeren allerede på første omgang kom i problemer efter et sammenstød med holdkammerat Romain Grosjean.

Det er første gang i 2019-sæsonen, at Kevin Magnussen ikke gennemfører et grandprix.

Allerede få øjeblikke efter, der var blevet givet grønt lys søndag, gik det helt galt for Haas.

Magnussen og Grosjean stødte sammen i et af de første sving, og det resulterede i, at begge biler måtte i pit for at få skiftet punkterede dæk.

Dermed blev den dansk-franske duo forvist fra 16.- og 14.-pladsen til henholdsvis sidste- og næstsidstepladsen, og så var der lagt i ovnen til en lang dag for de to Haas-biler.

Det blev dog ikke tilfældet.

Magnussen stoppede på syvende omgang, og få minutter senere gav også Romain Grosjean fortabt. Det er femte gang i 2019, at franskmanden ikke gennemfører et grandprix.

Søndagens nedtur er et foreløbigt lavpunkt i en i forvejen dårlig sæson for Haas. Det er blot blevet til fire top-10-placeringer i de ti løb, der indtil videre er blevet kørt, og kun de evige bagtropper fra Williams har skrabet færre point sammen i konstruktørmesterskabet.