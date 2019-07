Haas-chef efter katastrofalt løb: Det er uacceptabelt

Teamchef Günther Steiner kalder Haas-kørernes Grand Prix for "uacceptabelt".

Både Kevin Magnussen og holdkammerat Romain Grosjean udgik ved det britiske grandprix i Silverstone søndag, efter at de to stødte sammen på første omgang.

Sammenstødet resulterede i et tidligt pitstop for dem begge, men efter syv omgange måtte Magnussen trække sig fra løbet, og få minutter senere gav også Grosjean fortabt.

- Det var et meget skuffende løb for os. Det bedste, vores kørere kunne have taget med til kampen, var en skovl - for at grave det hul, vi er i, endnu dybere, siger Günther Steiner til Formel 1-mediet formula1.com.

- Vi bliver nødt til at gå tilbage og se, hvad vi kan gøre bedre i fremtiden, siger Steiner.

Det er anden gang, at Kevin Magnussen og Grosjean støder sammen. Det skete også ved grandprixet i Barcelona i maj.

- De er begge i problemer. Det er uacceptabelt, hvad der er sket. Jeg var ret tydelig efter Barcelona om, hvad de ikke skal gøre, siger Steiner.