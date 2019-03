Haas-chef: Magnussen manglede selvtillid inden Haas-tiden

En ung fyr uden alt for meget selvtillid.

Sådan beskriver Formel 1-holdet Haas' teammanager, Günther Steiner, sit første møde med den danske racerkører Kevin Magnussen.

Det fortæller han under et talkshow i Cirkusbygningen i København onsdag aften foran 850 gæster, hvor han sammen med Kevin Magnussen er hovedperson.

- Han var meget ung, da han startede i Formel 1. Jeg tror, han havde en lidt svær tid ved McLaren. Jeg synes, han var lidt lav på selvtillid, siger Steiner fra scenen til showets vært, Ulla Essendrop.

Han hentede Magnussen til Haas-teamet i 2017. Inden da havde danskeren kørt Formel 1 for McLaren i 2014, inden han blev degraderet til testkører i 2015-sæsonen. I 2016 kørte Magnussen for Renault.

- Da vi fik ham til Haas, ville vi vise ham tillid og arbejde sammen med ham.

- Jeg gav ham min støtte. Jeg var ærlig og sagde, hvad jeg mente. Jeg taler ikke om folk, men med folk, og nogle gange kan det blive for direkte, men det er min måde.

- Det er sådan, jeg prøver at være over for kørerne, og hvis de har noget at sige, kan de altid komme til mig, siger Günther Steiner.

Magnussen tager om halvanden uge hul på sin tredje Formel 1-sæson for Haas. Alle tre sæsoner har han haft Romain Grosjean som teamkollega, og den 26-årige dansker er glad for de faste rammer på holdet.

- Det er det første team, hvor jeg har været i mere end et år (som Formel 1-kører, red.), og det er en fed ting at få den erfaring med mit team og virkelig komme tæt på hinanden og lære hinanden at kende og føle, at de også lærer mig at kende.

- Jeg kan mærke, at teamets forståelse af mig som kører og person vokser. Jeg kan stole mere på, at de ved, hvad jeg har brug for, og det giver tryghed, siger Magnussen.

Årets første Formel 1-løb køres 17. marts i Melbourne.