Sidste år endte sæsonpremieren i Melbourne som en stor nedtur for Haas, da både Kevin Magnussen og Romain Grosjean blev sendt på banen med løse hjul efter et pitstop.

De to kørere lå placeret som nummer fire og fem i Formel 1-grandprixet, da de måtte opgive at fortsætte.

Det endte med at koste Haas 10.000 euro i bøde, da holdet gjorde sig skyldig i to tilfælde af "unsafe release", som kan udgøre en sikkerhedsrisiko for både kører og konkurrenter.

Pitstop-fadæsen var en stor skuffelse for hele holdet, som over vinteren har arbejdet hårdt på ikke at komme til at gentage fejlen i år, siger Haas-manager Günther Steiner.

- Det, der skete sidste år, var ikke en persons ansvar, det var hele holdets ansvar. Vi kan bare konstatere, at hvis bilen ikke er klar, så skal den ikke sættes ned på jorden i pitten. Og det har vi så øvet os på.

- Vi laver pitstop-træning hver dag, og jeg tror, vi er så godt forberedte, som vi overhovedet kan være, siger manageren.

Spørger man Kevin Magnussens manager, så ender Haas lige efter de tre topteams, når søndagens løb i Melbourne er overstået.

- Jeg tror, vi ligger mellem fire og seks. Men det er meget tæt i år. Forhåbentlig er vi i toppen af midterholdene, siger Steiner fra Haas-teamets plads i paddocken i den australske by.

Manageren er klar over, at holdets to kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, kommer til at kæmpe hårdt for Haas' slutplacering. For selv om Haas står stærkt i år, ser de konkurrerende hold ud til at gøre det samme.

- Renault er der. Jeg tror, Alfa Romeo er ret stærke. Og jeg ved ikke helt, hvor de andre er. Toro Rosso så stærke ud på et tidspunkt, siger Günther Steiner og understreger:

- Vi undervurderer ingen.