Haas-boss er stadig vred på kørere efter Silverstone

Günther Steiner, chef for Formel 1-teamet Haas var alt andet end imponeret over sine to kørere, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, efter grandprixet på Silverstone for to uger siden.

På første omgang ramte de to biler hinanden, og begge udgik tidligt i løbet som følge af det. Og Steiner er fortsat vred på sine to kørere, fortæller han til formula1.com.

- Jeg er stadig ikke kommet mig over det, lyder det fra teamchefen, som lige efter grandprixet i England kaldte kørernes opførsel "uacceptabel".

Magnussen og Grosjean har ved et par tidligere lejligheder ramt hinanden, og teamchef Steiner har talt dunder til de to kørere og ladet forstå, at det ikke måtte ske igen.

Og alligevel skete det så til det britiske grandprix. Derfor er de to kørere endnu ikke tilbage i kridthuset hos Haas-chefen. Holdet har nemlig store problemer med racerne, og her var grandprixet i Storbritannien vigtigt for at komme nærmere en løsning.

Løbet skulle især bruges til at indsamle en masse data fra bilerne for at kunne forbedre dem, men det tidlige exit for begge kørere efter sammenstødet ødelagde den plan.

- De (kørerne, red.) er nødt til at forstå, hvor vi står, og det er det, som er skuffende for mig, siger Steiner.

- De svigtede ikke mig personligt. De svigtede hele holdet, og det skuffer mig.

- Normalt er jeg hurtig til at komme over ting, men denne gang, fordi vi havde en tydelig snak efter Barcelona (hvor de to også ramte hinanden, red.), om hvad man må og ikke må, er jeg det ikke. De lyttede ikke.

Haas er på jagt efter ny data og oprejsning i denne weekend, hvor Formel 1-showet kører i Tyskland på Hockenheim.