Hårdt slid har mærket Asgreen før debut i Dannebrog

Han er nykåret dansk mester i enkeltstart, og han elsker den ensomme kamp mod uret.

Men cykelrytteren Kasper Asgreen er i tvivl om, hvor mange kræfter han har i behold forud for Tour de Frances eneste individuelle tidskørsel fredag.

12. etape tilbragte han på skånekost i feltets allerbageste del, men de mange kilometers føringsarbejde i front for feltet i Tourens første halvdel har suget meget energi ud af den slidstærke østjyde.

- I dag (torsdag, red.) handlede det om at spare på kræfterne til enkeltstarten. Nu må vi se fredag, hvordan jeg har det. Jeg har brugt mange kræfter indtil nu, siger Kasper Asgreen.

Der venter 27,2 kilometer omkring Pau, og enkeltstarten har længe været et pejlemærke for Tour-debutanten.

Men med det store forbrug af kræfter og med holdkammeraten Julian Alaphilippe i den gule trøje er han i tvivl, om han overhovedet skal køre efter et godt resultat.

- Jeg har helt sikkert tabt rigtig mange kræfter på at sidde og føre. Jeg skal nok lige have en snak med mine sportsdirektører og se, hvad de siger.

- Derefter tager vi en beslutning, om jeg kører fuld gas eller ej, siger Kasper Asgreen.

I slutningen af juni vandt han i overbevisende stil det danske enkeltstartsmesterskab i Esbjerg.

Det betyder, at han kommer til at køre med Dannebrog på mave og ryg på fredagens etape, men holdkammeraten Michael Mørkøv må skifte til Quick-Steps blå dragt for en dag.

- Jeg glæder mig meget til at lufte dannebrogstrøjen for første gang. Det ser jeg rigtig meget frem til, siger Kasper Asgreen.