Det danske håndboldlandshold tager et nederlag med ind til VM på hjemmebane, der begynder i næste uge.

Efter en temmelig svingende indsats tabte Nikolaj Jacobsens mænd generalprøven til Ungarn med 25-28 efter 8-16 ved pausen.

Tre dage efter den overbevisende sejr over samme modstander fik den blomstrende VM-optimisme et lille slag foran 3524 tilskuere bevæbnet til tænderne med klappevifter og landsholdstrøjer fra holdets hovedsponsor.

Det fremmødte publikum er næppe blevet meget klogere på, hvor godt det danske hold egentlig er efter de to kampe, hvor holdets niveau har svinget meget.

Det var en smule bekymrende, at den danske defensiv sejlede - ikke mindst før pausen, hvor ungarerne alt for let fandt en vej gennem opdækningen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen forsøgte sig ellers i perioder med en dobbelt udskiftning, når holdet skulle forsvare, men det hjalp ikke synderligt.

I den anden ende af banen var synet før pausen ikke mere opmuntrende. Der gik et gys gennem hallen, da Rasmus Lauge efter få minutter røg i gulvet med tydelige smerter og tog sig ribbenene.

Spilstyreren fra Flensburg er en absolut nøglespiller på holdet, men landstræneren kunne ånde lettet op, da Lauge efter nogle minutters pause meldte sig klar til at komme i aktion igen.

I mellemtiden var angrebsspillet dog gået mere eller mindre i fisk, og da Nikolaj Jacobsen efter 16 minutter tog timeout for første gang, havde danskerne kun scoret fire gange.

Hverken Nikolaj Øris eller Nikolaj Markussen spillede med samme autoritet som i torsdags, og Morten Olsen havde et par ærgerlige boldtab, da han skulle aflaste Lauge som playmaker.

Efter 8-16 ved pausen kom det danske hold på banen med nye fløje og ny keeper, men indledningsvis havde gæsterne fortsat let ved at finde hullerne i forsvarsmuren.

Angrebsmæssigt kom der dog mere facon på tingene efter sidebyttet, hvor ungarerne blev tvunget til at tage en række udvisninger.

Mads Mensah gjorde det godt i sine sporadiske besøg i angrebszonen, og både Magnus Landin og Johan Hansen kom fornuftigt ind i kampen på hver sin fløj.

Efter at have været bagud med ni mål i anden halvleg fik danskerne reduceret til 19-23, og det begyndte at lugte af en spændende afslutning.

Men de snu gæster rystede ikke på hånden og holdt det danske hold på afstand.

Nu venter nogle intense træningsdage inden VM-premieren mod Chile i København på torsdag.

Håbet er, at Mikkel Hansen til den tid kan være tilbage på holdet efter sin veloverståede familieforøgelse.