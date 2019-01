Håndboldmænd beklager dårlig indstilling til VM-test

Landstræner Nikolaj Jacobsen har svært ved at forstå, hvordan hans spillere kunne levere så dårlig en første halvleg i VM-generalprøven mod Ungarn søndag eftermiddag.

Danmark tabte 25-28 efter 8-16 ved pausen, og det var mod en modstander, der var blevet blæst ud af hallen, da de samme to hold mødtes i torsdags.

- I første halvleg kom vi ud med præcis det modsatte af i torsdags, hvor vi viste stor vilje og lyst til tingene. Det er rigtig skuffende.

- Efter de første ti minutter kunne vi allerede notere flere fejl end på 60 minutter i den første kamp. Det var faktisk noget bekymrende at se på, at vi kunne komme sådan ind til en kamp, siger Nikolaj Jacobsen.

Forsvarsveteranen René Toft Hansen giver landstræneren ret i, at spillerne ikke havde fundet den rigtige indstilling til kampen.

Samtidig mødte de et ungarsk hold, der ville vaske den grimme plet fra i torsdags væk.

- Vi er ikke blevet dårligere håndboldspillere på tre dage, så det er oven i hovedet, der manglede noget.

- Nogle gange kommer man til at undervurdere modstanderen, når man møder dem igen. De havde noget at revanchere og havde et helt andet gear, siger René Toft Hansen.

Stregspilleren mener dog ikke, at der er den store grund til bekymring. Han forsikrer, at præstationen vil være på et helt andet niveau, når det bliver alvor.

- Vi satser på, at det var en engangsforestilling, og vi så også, at vi spillede rigtig fint håndbold i anden halvleg. Jeg er ikke bekymret, bare irriteret over, at vi leverede sådan en dårlig halvleg, siger Rene Toft Hansen.

Danmark åbner VM på torsdag mod Chile.