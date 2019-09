Håndboldliga får nyt navn: Sponsor vil ikke afsløre prisen

Håndboldligaen bugner med jyske klubber, og derfor ser Primo Tours gode muligheder for at møde deres stamkunder eller potentielle rejsegæster i de danske haller.

- Vi er meget tilfredse med, at Primo Tours indtræder som samarbejdspartner til herrehåndboldligaen, siger direktøren for Divisionsforeningen Håndbold, Thomas Christensen, i en pressemeddelelse.

DANMARK: Tv-udbyderen Boxer har været det, bettingfirmaet 888 har også, og nu er det så rejseselskabet Primo Tours' tur. Den bedste danske herrehåndboldrække har igen fået et sponsornavn, for efter der i sidste sæson ikke var en navnesponsor til herrernes liga, har rejsebureauet fra Ringkøbing købt retten til at navngive rækken.

12 af ligaens 14 hold har da også hjemmebane i Jylland, og tilhængerne af fynske GOG kan også hurtigt smutte en tur i Billund Lufthavn for at rejse med det vestjyske bureau.

- Vi ligger lige midt i håndboldland. Det er en meget jysk sport, så mange af klubberne ligger i vores område. Det giver mulighed for, at vi kan lave en masse aktiviteter og kan møde kunderne, der hvor de bor, og vi kan hjælpe dem med at heppe på de lokale hold. Vi synes, at vi og håndbold matcher rigtig godt. Håndbold er en sport, hvor man holder med det lokale, vi er et lokalt bureau, og vi har mange kunder fra de lokale områder, siger medstifter og direktør hos Primo Tours Bjarke Hansen til Jysk Fynske Medier.

Vil gøre det sjovere for tilskuerne

For at engagere de lokale håndboldtilhængere rundt om i landet vil Primo Tours ikke blot nyde, at de får gulvreklamer i bedste sportssendetid, når TV 2 og TV 2 Sport sender håndbold. Bureauet vil også sende eventteams ud til flere kampe i løbet af sæsonen.

Her kan håndboldtilskuerne i Primo Tours Ligaen forvente at hilse på nogle af rejsebureauets rejseguides, der vil stå for konkurrencer, underholde under timeouts eller bare give en personlig velkomst, når håndboldentusiaster træder ind i hallen. Den personlige kontakt er en vigtig del af sponsoratet, mener Bjarke Hansen.

- Vi synes, det er sjovt at bruge markedsføringspengene ved at komme ud og se kunderne i øjnene. Succeskriteriet er, at håndboldtilskuerne skal synes, det er blevet sjovere af, at vi har været der, siger direktøren.

Sponsoraftalen løber til udgangen af denne sæson. Primo Tours har ikke ønsket at sige noget om prisen for sponsoratet.