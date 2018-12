Håndboldkvinderne henter mentaltræner ind i EM-lejren

Mandag ankom Line Haugsted til håndboldkvindernes EM-lejr i Nantes, og yderligere forstærkning er på vej til den danske delegation.

Holdet får fra onsdag besøg af sportspsykolog Anders Bendixen, der er tilknyttet Team Danmark og har arbejdet med kvindelandsholdet siden september.

- Det forventer jeg mig noget af. Det er et område, hvor jeg tror, vi kan flytte vores præstationer på banen, siger Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen.

- Det handler ikke om mirakler, for så havde vi gjort det tidligere. Det er snarere et langt, sejt træk. Ligesom det er at arbejde med fysisk træning eller med et 6:0-forsvar.

- Han er meget fokuseret på, hvordan vi får samtalerne omsat til handlinger, og hvordan vi konkret gebærder os på banen, forklarer sportschefen.

Sammen med landstræner Klavs Bruun Jørgensen har han forsøgt at udpege nogle områder, hvor holdet kunne løfte sig, uden at det kræver urealistiske investeringer.

Spillerne har taget godt imod projektet, fortæller backen Mette Tranborg.

- Han kommer jo ikke, fordi der er noget galt. Når man spiller på dette niveau, skal man også have fokus på at forbedre sig på det mentale plan, siger hun.

Bendixen skal efter planen arbejde med holdet i hele mellemrunden.