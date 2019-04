Håndboldkvinderne får EM-hjemmebane i Herning i 2020

Det danske kvindelandshold i håndbold får hjemmebane i Herning ved EM i 2020.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) i forbindelse med lodtrækningen til kvalifikationsturneringen, der torsdag blev foretaget i København.

Danmark deler EM-værtskabet med Norge, og det ligger fast, at Danmarks indledende gruppe og mellemrunde skal spilles i Boxen ved Herning Messecenter.

Den store arena har flere gange lagt gulv til danske håndboldlandshold ved slutrunder. Senest i januar, da herrelandsholdet vandt VM-finalen over Norge.

Boxen var første gang vært for en håndboldslutrunde ved EM for kvinder i 2010. Siden har hallen dannet ramme om alle fire store håndboldmesterskaber, nemlig EM og VM for både mænd og kvinder.

- Vi er stolte over, at DHF igen har valgt Herning som værtsby til en stor international slutrunde, siger Hernings borgmester, Lars Krarup, i en pressemeddelelse.

- Det bliver femte gang på ti år, at Jyske Bank Boxen er hjemmebane for et dansk håndboldlandshold, og det er altid en fornøjelse at se det engagement som hele DHF, og ikke mindst spillerne, lægger for dagen, lyder det.

Yderligere en dansk by bliver vært for en indledende gruppe. Arrangørerne har endnu ikke sat navn på værtsbyen.

Hvis danske håndboldfans skal opleve medaljekampene på nærmeste hold, skal de en tur til Norge. Finaleweekenden skal spilles i Telenor Arena i Oslo.