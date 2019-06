Håndboldherrernes VM-succes koster forbundet kassen

Bonus til danske verdensmestre betyder, at DHF forventer minus i 2019. VM-overskud er låst i andet selskab.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) kan formentlig se frem til et underskud på grund af herrelandsholdets succes ved VM i januar.

De danske landsholdsspillere vandt i begyndelsen af året VM på hjemmebane, hvilket har medført ekstra bonusbetalinger til spillerne. Det skriver Jyllands-Posten.

Avisen skriver, at et forventet underskud på 2,8 millioner kroner er ændret til et minus på 3,5 millioner kroner efter guldtriumfen i Herning.

Det er blot en måned siden, at DHF præsenterede et overskud på 37 millioner kroner for afholdelsen af VM.

VM blev dog afholdt i den almennyttige forening DHF Event, hvilket betød, at forbundet kunne opnå momsfritagelse for sine indtægter.

Da pengene i DHF Event er øremærket bredde- og amatørprojekter i dansk håndbold, så kan håndboldforbundet ikke bruge en del af det store VM-overskud til at aflønne spillerne.

- Vi kan ikke tage en krone fra foreningen. Alt skal tages fra driften. Det er derfor, at vi kommer i minus, siger Per Bertelsen, formand i DHF, til Jyllands-Posten.

Ifølge avisen har DHF en egenkapital på 20,9 millioner kroner efter flere år med overskud.