Håndboldboss om kritik: Umuligt at gøre alle tilfredse

Generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund (DHF) Morten Stig Christensen svarer torsdag igen på den kritik, som verdens bedste håndboldspillere på både herre- og damesiden har rettet mod de tætte kampprogrammer.

Morten Stig Christensen er enig i, at der skal passes på spillerne, og han mener, at der skal findes en balance, så alle parter er tilfredse.

Men det er ikke lige til at finde en løsning, mener han.

- Jeg tror aldrig, der kommer en løsning, hvor alle klapper i hænderne. Dybest set handler det om at give og tage noget i den her sammenhæng.

- Fjernede vi et eller to mesterskaber, er det klart, at så vil der firkantet sagt måske være de halve indtægter, siger han til TV2 Sport.

- Vi må erkende, vi er i en underholdningsbranche, hvor vi konkurrerer med rigtig mange andre underholdningstilbud.

- Vi skal finde en balance, hvor vi kan være en god forretning, og hvor vi ikke dræber dem, der skal drive forretningen med for mange kampe, siger han til TV2 Sport.

Spillerne har i et åbent brev til Det Internationale Håndboldforbund (IHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) kritiseret et stadigt tættere kampprogram.

De mener, at det bringer deres helbred i fare. Brevet har Den Europæiske Håndboldspillerforening (EHPU) som afsender.

- Antallet (af skader, red.) er bekymrende. Det er derfor en nødvendighed for fremtidens udfordringer i håndbold at involvere og tage hensyn til spillernes virkelighed, står der blandt andet i brevet.

Håndboldspillerne opfordrer de to håndboldforbund til at mødes med spillerne og deres repræsentanter i forbindelse med Final 4-stævnet i Champions League i begyndelsen af juni for at løse problemet.