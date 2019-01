Håndboldboss: Et fuldendt VM på og uden for banen

Morten Stig Christensen var i 1978 aktiv spiller på det danske landshold, da Danmark var vært for VM og måtte nøjes med en fjerdeplads.

41 år senere overrakte han som generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund (DHF) guldmedaljer til de nuværende danske håndboldstjerner, som søndag vandt VM-guld med en sejr over Norge.

Danmark har i år afholdt værtskabet sammen med Tyskland, og Morten Stig er yderst tilfreds med samarbejdet med nabolandet i syd.

- Jeg synes, at jeg har været vidne til et tæt på fuldendt mesterskab først og fremmest på banen.

- Men jeg synes faktisk også, at det har været et fuldendt mesterskab i samarbejde med Tyskland. Der er sat ny tilskuerrekord, forrygende seertal i Danmark og også i Tyskland.

- Håndboldherrerne har været med til at samle Danmark. Vi kan se det på antallet af ministre, der er kommet, samt de kongelige, der også er kommet.

- Der har været kamp om at få billetter, og det siger noget om, hvad sporten kan gøre, når den er udført på det allerypperste niveau, siger Morten Stig.

Han ser gerne, at den danske håndboldtriumf kan generere flere aktive medlemmer ude i de danske håndboldklubber.

- Vi har knækket kurven, men vi vil gerne se, om vi kan stige i medlemstal.

- Det er alt for tidligt, hvad succeskriteriet skal være. I de ti år jeg har været i forbundet har succeskriteriet været at prøve at knække kurven. Det er lykkedes, forklarer Morten Stig.

De faldende medlemstal er stoppet med hjælp fra en målrettet indsats mod bredden.

- Det har vi brugt ufatteligt mange ressourcer på. Vi har ingen indikation på, at medaljer automatisk giver flere medlemmer.

- Derfor skal der laves en ekstraordinær indsats ved siden af, og den er vi i fuld gang med.

- Det overskud, der kan komme fra dette mesterskab, er øremærket til bredden og kan kun bruges til breddeaktiviteter, siger Morten Stig.