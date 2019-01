Håndbold: Fynboer fejrede dansk verdensmesterskab på irsk pub i Odense

Stemningen var i højsædet blandt de mange festglade og storsmilende håndboldentusiaster, der var samlet om pubbens storskærme, som var at finde i hvert et hjørne på Ryan's pub i Odense. Det irske værtshus var godt fyldt med både mænd og kvinder, hvoraf enkelte havde iklædt sig den rød-hvide trøje i dagens anledning.

Ved et af de forreste borde havde to unge mænd og to unge kvinder slået sig ned med deres medbragte dug. Dannebrog udgjorde aftenen igennem underlaget for deres drikkevarer, der ivrigt blev skålet i. Både når Danmark scorede, og når især Niklas Landin forhindrede nordmændene i netop det.

- De er ligeglade, de har jo vundet, smilede den ene kvinde og lagde armen om sin sidemand.

Og stemningen var da også ganske rolig på den irske pub. Der var hverken ængstelige neglebidere eller blanke øjne. Tilsyneladende var der en ophøjet ro og tro på, at Danmark kunne holde kadencen. Der var derfor både tid til toiletpauser og small-talk, mens det danske herrelandshold kæmpede for guldet. Ikke engang når Norge fik et mål i nettet, mødte det andet et par mumlende lyde.