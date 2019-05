HSV hiver rutineret træner ind i jagt på oprykning

Den tyske traditionsklub Hamburger SV har fundet træneren, som skal forsøge at sikre oprykning til Bundesligaen fra Tysklands næstbedste række.

54-årige Dieter Hecking er blevet udstyret med cheftrænerposten, skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

Hecking har de seneste sæsoner stået i spidsen for Borussia Mönchengladbach i Tysklands bedste fodboldrække, men for små to måneder siden meldte klubben ud, at Hecking ikke ville få forlænget kontrakten.

Den erfarne tysker har tidligere stået i spidsen for Nürnberg og Hannover 96, og han kommer på en meget simpel mission i HSV.

HSV skal tilbage i Bundesligaen, som klubben måtte forlade for første gang nogensinde for et år siden.

I denne sæson var træneren Hannes Wolf sat på opgaven, men oprykningen mislykkedes, og han må derfor vige pladsen for Hecking.

Den tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger var blevet nævnt som en kandidat til jobbet i HSV, men han står altså fortsat uden klub.

HSV har seks tyske mesterskaber i pokalskabet - det seneste hentet i 1983, hvor holdet også vandt Europa Cuppen for mesterhold.

I 1987 hentede klubben den seneste af tre tyske pokaltriumfer.