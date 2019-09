Aarhusianerne havde det for det meste svært mod hjemmeholdets fysisk stærke forsvar i kampen i 1. division. Et par nye spillere viste lovende momenter.

HÅNDBOLD: HC Odenses herrer hentede sæsonens første sejr, da hjemmeholdet sejrede i Odense Idrætshal med 32-26 over HEI, Skæring, som nu i gang med den tredje sæson oppe i 1. division.

I premieren tabte HC Odense snævert hos favoritten HC Midtjylland, og det blev antydet, at holdet kan stå over for en god sæson, hvor man ikke helt til sidste spilledag skal slås mod nedrykning?

- Vi satsede på, at vores stærke forsvar rent fysisk ville kunne gøre det så hårdt for dem, at de ville blive trætte i længden, og det endte med at holde stik, sagde træner Martin Hjortshøj efter kampen.

Gæsterne kom foran 2-0, og men HC Odense fik hurtigt fat, og i en god periode mod slutningen af halvlegen løb HC Odense pænt i front. HEI, Skæring havde svært ved at dæmme op for kontraløbene.