HC Odense vil have GOG nu

HÅNDBOLD: Hvis HC Odenses mænd selv kunne bestemme, ville 1. divisionsholdet meget gerne trække giganten GOG i 6. og næste runde af DHF's pokalturering Santander Cup. Det fremgår med al tydelighed af klubbens hjemmeside.

Sent tirsdag sendte HC Odense række-kollegerne fra Køge ud af turneringen med en sejr på 30-25. Det var en flyvende start med en 6-0-føring efter 13 minutter og 45 sekunder, der lagde fundamentet til triumfen i en kamp, hvor fynboerne gjorde god brug af bænken. Tidligere på sæsonen i 1. division havde hver af klubberne vundet en kamp inden opgøret i Dalum-hallen.

Kort før pausen lod HC Odense en del af A-spillerne få en pause, så gæsterne var kun bagud 15-12 halvvejs. Men igen trak hjemmeholdet fra og U18-spilleren Mathias Rau fik debut på førsteholdet til stor begejstring for tilskuerne.

Køge fik en sidste chance for at få kontakt ved 26-23, men gæsternes profil Mads Vejby Hansen brændte et straffekast.

Med sejren har HC Odense tanket selvtillid inden søndag aftens lokalopgør i Otterup kl. 20.00