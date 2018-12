HC Odense tror på point mod Odder

De fynske oprykkere til herrernes 1. division tager søndag imod et af rækkens top-fem-hold i Dalumhallerne.

Håndbold: Med kun fem point for 10 kampe og en placering som tredjesidst jagter HC Odense, oprykker til herrernes 1. division, i den grad point i rækken.

- Vi er ikke blevet kørt over i nogen kampe, og jo mere rutine og erfaring, drengene får med 1. division - også i de tætte kampe - så tror jeg også på, at sejrene vil komme, siger sportschef Sune Gren.

Søndag gælder det en hjemmekamp mod Odder Håndbold, der på en femteplads har 13 point.

- Jeg tror på, vi kan vinde den kamp, siger Sune Gren med tilføjelsen:

- Odder har et højt topniveau men også et noget lavere bundniveau, så der er muligheder, selv om Odder er et hold i top-fem.

Østjyderne tabte senest hjemme 27-30 hjemme til HØJ Elite, der lørdag vandt over et tophold, TM Tønder, lidt i krise.

HC Odense tabte senest 21-29 hos et andet tophold, Fredericia, men her lyver cifrene. Således var fynboerne helt med frem til 10 minutter før tid.

Oprykkerne har fortsat sin stærke venstre fløj, Morten Glasius, ude, men han er helt med inde omkring holdet med råd og dåd, fastslår Sune Gren.