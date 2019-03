HC Odense tror og håber stadig

HÅNDBOLD: Der er pres på hos HC Odense for tiden.

Holdet nærmer sig noget, der ligner en sikker nedrykning fra 1. divisionen, hvis holdet ikke får rettet op på skibet. Lige nu har HC Odense fem point op til den nærmeste nedryknings-playoffplads, der altså er bedre end den direkte nedrykningsplads, som holdet i øjeblikket indtager. Og troen på at blive i 1. division er stadig i klubben.

- Så længe der er en matematisk chance for, at vi kan klare det, så tror og kæmper vi for det, siger HC Odenses cheftræner, Martin Hjortshøj.

Fredag aften skal holdet op imod divisionens tophold og den store favorit til oprykning til ligaen fra Fredericia. Derfor er det også et meget undertippet HC Odense hold, der tager imod det jyske hold. Der er ikke meget plads til missere længere, når de to hold mødes. Med fem point op og fire kampe tilbage er fakta ret klare for fynboerne: Holdet skal hente mindst seks point og skal altså derfor vinde tre af de resterende fire kampe på programmet. Samtidig må holdet over dem, Frederikshavn, max få et enkelt point i resten af sæsonen.

- Jeg har egentlig en lille fidus til, at Frederikshavn ikke vinder nogen af holdets sidste fire kampe, men vi skal selvfølgelig stadig selv vinde tre, siger Martin Hjortshøj og tilføjer:

- Det bliver ikke let at vinde mod Fredericia. Der er ikke mange huller i Fredericias ost. Holdet satser meget på kontrafasen på grund af det gode forsvar. Så det er vigtigt, at vi beskytter bolden godt og er tålmodige, så vi kan komme hjem og stå godt i forsvaret og spille 6-mod-6, forklarer Martin Hjortshøj.