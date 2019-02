HC Odense taber i dramatisk nedrykningsopgør

HC Odense kæmpede til det sidste, men en skidt start på anden halvleg endte med at koste odenseanerne to vigtige point i kampen om at forblive i 1. division.

HÅNDBOLD: Manglende skarphed skulle ende med at blive afgørende for HC Odense, da det søndag aften spillede et af holdets vigtigste kampe, da de orangeklædte var på besøg hos HEI, Skæring.

Holdet kom ellers godt ud ved kampens begyndelse, og efter 20 minutter var fynboerne foran med 9-6.

Men så gik maskineriet i stykker hos HC Odense. Holdet tabte de næste 10 minutter med 1-4 og måtte tage til takke med en pausestilling på 10-10.

- Vi brænder alt, alt for meget. Vi skaber egentlig fint med chancer, men vi brænder ikke bare en, men to håndfulde store chancer i løbet af kampen, og det er utilgiveligt i så vigtig en kamp, siger HC Odenses sportschef, Sune Gren.

Dernæst begyndte HC Odense-spillerne igen at vågne op, og på de næste syv minutter scorede holdet seks mål. Problemet var, at de fortsat havde problemer med at holde HEI fra mål i den anden ende, så HEI, Skæring fortsatte med at holde en føring på fire-fem mål.

HC Odense fortsatte dog, og stille og roligt fik holdet kæmpet sig op på 22-20 med tre minutter tilbage. Det var desværre så tæt, holdet kom, inden HEI lukkede kampen og endte med en sejr på 25-21.

- Det er et katastrofalt nederlag, og alle de missede chancer er symptomatisk for vores sæson, synes jeg. Det er okay at brænde chancer i kamp tre eller fire, men det kan vi ikke bruge til noget længere. Nu vil jeg hellere skabe 10 chancer færre, hvis vi til gengæld scorer på dem. Sådan en indsats her, kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger Sune Gren.

Nederlaget betyder, at HC Odense nu står foran et stort pres, hvis holdet skal kunne indhente det fem points hul, som HEI, Skæring har skabt i kampen om at undgå de tre nederste pladser i ligaen, der kan betyde direkte nedrykning til 2. division.

HC Odenses næste kamp er 2. marts klokken 19.30 mod Randers HH. Kampen bliver spillet i Odense Idrætshal.