HC Odense står foran afgørende kamp

HÅNDBOLD: Søndag aften spiller HC Odense en kamp, der kan have afgørende betydning for resten af odenseanernes sæson i 1. division.

Gode takter på det seneste

Det er to hold, der mødes, der minder utroligt meget om hinanden på papiret. HC Odense står indtil videre noteret for 495 mål for og 530 mål imod. HEI, Skæring ligger snublende tæt på samme score med 510 mål for og 538 mål imod.

På topscorerlisten i 1. division kan man også se de 15 ekstra mål, HEI har scoret, afspejlet, hvor HEI har ligaens 10. mest scorende spiller i Nicolaj Schytt Nielsen, der indtil videre har scoret 91 mål i 19 kampe.

Selvom HEI ligger en smule højere i ligaen, er det HC Odense, der har fået mest ud af holdets seneste opgør. HEI, Skæring har hentet fire point gennem to sejre i holdets seneste fem kampe.

HC Odense er derimod i, hvad man måske kan kalde holdets bedste stime indtil videre i sæsonen. Holdet har anskaffet fem point med to sejre og en enkelt uafgjort i de seneste fem kampe, hvilket svarer til halvdelen af de ligakampe holdet har hentet point fra i denne sæson. Med det plus den seneste kamp mod HEI, Skæring i baghovedet, må det være et optimistisk HC Odense-hold, der går ind kampen.

Til kampen er HC Odense fortsat uden målmand Mathias Mosel, der stadig døjer med en hjernerystelse.