Indsatsen i Odder var igen skarp, og fynboerne var endda foran i slutfasen. Men Odder sejrede, og nu skal HC Odense prøve at præstere et par små mirakler.

- Vi taler selv om, at vores unge hold nok skulle redde sig, hvis sæsonen var 10 kampe længere, fordi spillerne nu efter oprykningen ser ud til at have vænnet sig langt bedre til udfordringerne i den højere række, sagde træneren efter kampen i Odder.

- Kan stadig lykkes

- Men det ændrer ikke på, at vi nu ligger i en svær situation efter nederlaget i Odder, men vi har al mulig grund til at tro, at det stadig kan lykkes, når man ser på vores indsatser på det seneste.

HC Odense får på søndag besøg af andenplacerede Tønder, som lige nu stadig har chancen for at overhale Fredericia i kampen om den direkte billet.

- Men hvis Fredericia på lørdag vinder i Ajax, vil Fredericia allerede være rykket op, og det kan måske påvirke Tønder, når holdet kommer til Dalum på søndag. Så skal vi til Skive ude i sidste runde, og Skive har formentlig stadig tredjepladsen og dermed en oprykningskamp at kæmpe for. Men som sagt vil vi gå efter chancen og har selvtilliden til det. men det kræver altså to sejre, fordi Frederikshavn er bedre end os i de indbyrdes kampe, siger HC Odense-træneren, der også er opmærksom på de hypotetiske muligheder i slutningen af enhver sæson.

- Det sker jo til tider, at en klub vælger at trække stikket af økonomiske grunde. Man ved aldrig, og så handler det i hvert fald om at holde Randers på næstsidstepladsen under os.

- Ellers må vi bare sige, at hvis skuffelsen i form af en nedrykningen skulle blive en realitet, så må vi bare gøre alt for at vende tilbage til 1. division efter sæson, og så komme op med nogle unge spillere, der vil være mere rutinerede og bedre rustet til at overleve, sagde Martin Hjortshøj.