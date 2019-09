Håndbold: HC Odense er kommet resultatmæssigt svingende fra start, efter at håndboldklubben både har tabt og vundet i holdets to første kampe i sæsonen.

Søndag gælder det oprykkerne fra Roskilde Håndbold, der har tabt begge deres to første kampe.

Alligevel vil HC Odense-træneren, Martin Hjortshøj, ikke tage let på opgaven.

- Roskilde er en modstander, som rent fysisk er et mindre hold, end det vi plejer at møde normalt. Til gengæld har de rigtig driblestærke spillere, der også løber meget hurtigt, siger Martin Hjortshøj.

Ifølge Odense-træneren skal de forsøge at tvinge Roskilde-holdet ned i tempo, da sjællænderne foretrækker kampe i ekstremt højt gear.

- Det bliver meget vigtigt, at vi får afsluttet vores angreb, så vi kan nå at komme på plads nede bagved. Alternativt får de lov til at løbe på os, og det er dér, at Roskilde er farlige, siger Martin Hjortshøj.