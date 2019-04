HC Odense med nyt lille mirakel

Fynboerne vandt i Skive, og samtidig tabte Frederikshavn i Tønder, og dermed får HC Odense en ekstra chance for at blive i 1. division.

Håndbold: HC Odense-herrerne gjorde et nærmest umulige - og skaffede sig en ekstra chance for at overleve i 1. division.

Den lille bedrift har inkluderet sejre over flere stærke hold i slutspurten, og fynboerne gentog de små mirakler i Skive, som lå lige under de streg, som udløser oprykningskampe.

Nu skal HC Odense motivere sig forfra og gå efter overlevelse. HC Odense slutter lige netop over Frederikshavn, der rykker direkte ned sammen med Randers og nummer sidst Køge. Frederikshavn tabte i sidste runde hos nummer to, Tønder efter en kamp, der længe var jævnbyrdig. Men Tønder endte med at vinde 32-27.

HC Odense sejrede hele 34-27 i Skive, som dog længe var godt med, men fem minutter før tid begyndte gæsterne for alvor at trække fra.

- I 1. halvleg lavede vi for mange tekniske fejl, så Skive fik billige kontramål. Det fik vi elimineret efter pausen, hvor vi spillede stærkt angrebsspil. Det stod 17-17 ved pausen, men vi kom godt i gang i 2. halvleg, og selv da Skive nærmede sig, holdt vi hovederne kølige og kunne holde fast til sidst, sagde en meget glad Odense-træner Martin Hjortshøj.

Fredericia rykker direkte op, mens Tønder og Sydhavsøerne skal ud i oprykningskampe.

HC Odense venter nu på, hvem der vinder et kvalifikationsspil mellem de tre oprykningsberettigede næstplacerede i 2. division - og det står mellem Rækker Mølle, Års og Roskilde. De spiller én gang mod hinanden, og den samlede vinder skal så møde HC Odense i den afgørende playoff om få en billet til 1. division.

- Vi spiller første kamp hjemme, og det er bedst af tre kampe. Første kamp er sidst i påsken mellem 21. og 23. april. Nu jubler vi, men fra mandag morgen starter vi forfra og arbejder frem mod de kampe, sagde HC Odense-træneren.