Cheftræner Martin Hjortshøj og den øvrige HC Odense-trup havde grund til at juble fredag aften. Men der venter fortsat vanskelige opgaver for de orange i jagten på overlevelse i 1. division. Arkivfoto: Michael Bager

De fynske oprykkere til 1. division lever fortsat i kampen for overlevelse efter sejr over bundproppen Køge Håndbold. Men gevinst i klubbens to næste kampe er sandsynligvis også nødvendig for en ny fynsk sæson i 1. division.

Håndbold: De to første tanker efter HC Odenses sejr over bundproppen Køge Håndbold: - Hvordan kunne fynboerne dog tabe det omvendte opgør i Køge og ... - Hvor kunne HC Odense dog godt have brugt de to point, en sejr i Køge ville have udløst. Men HC Odenses oprykkere holder trods alt fast i håbet om overlevelse i 1. division. Med sejren over Køge har fynboerne "kun" tre point op til den første plads, der udløser playoff. Men HC Odense kan ikke hvile på laurbærrene. Nu venter der to meget vigtige kampe, som formentlig kræver fire point for at fynboerne kan nå playoff. Det gælder en udekamp hos HEI, Skæring, der sidder på den ene playoff-plads samt en hjemmekamp mod et andet hold, der er i fare for direkte nedrykning, Randers HH. Kronjyderne tabte fredag aften som ventet ude til Team Sydhavsøerne.

HC Odense-Køge Håndbold 28-21 (14-9) 1. division, herrerKampens gang: 4-0, 5-3, 8-4, 9-6, 12-6, (14-9), 15-12, 17-14, 22-16, 23-17, 25-18, 28-21.



Mål:HC Odense: Christoffer Werenberg 5, Niklas Andreasen 3, Morten Glasius 3, Mikkel Søby 3 (2), Andreas Madsen 2, Frederik Rosager Dinsen 2, Christopher Adolphsen 2, Mark Aamann Madsen 2, Lasse Rosenfeldt Laursen 2, Mathias Pilgaard 1, Andreas Banggaard 1, Lasse Rosendahl 1, Magnus Rasmussen 1. Køge: Andreas Thomsen 7, Mikkel Leth 4 (1), Mikkel Bech 3, Angu Kreutzmann 3, Mads Vejby Hansen 2, Mathias Brandt 1, Claus Hansen 1.



Bedste spiller: HC Odense: Loke Peter Brasen. Køge: Andreas Thomsen.



Udvisninger: HC Odense: 3. Køge: 3.



Dommere: Christian Nielsen og Morten Deding Søe.



Tilskuere: Cirka 200.



HC Odenses næste kamp: Søndag den 24. februar, kl. 18.00: HEI, Skæring-HC Odense.

Skidt ud til anden halvleg Martin Hjortshøj, cheftræner i HC Odense, kalder de to point mod Køge for en "arbejdssejr". - Jeg er langt hen ad vejen godt tilfreds. Defensivt lykkes vi med meget af det, vi havde aftalt. Jeg ærgrer mig over, at spillerne kom ud med for lidt energi efter pausen (hvor gæsterne kom op på kun minus to mål, red.), men foran med fem mål og et kvarter tilbage af opgøret var det hele afgjort, lyder det fra Martin Hjortshøj. I første halvleg var fejlprocenten for høj hos hjemmeholdet, og flere store, fynske chancer blev brændt. I målet sørgede Loke Peter Brasen dog for, at der blev holdt afstand ned til Køge, der nu er fortabt i bunden af 1. division og rykker ud. Især i det sidste kvarter var der et godt udtryk i ansigterne på HC Odense-spillerne, når det gik deres vej, og efter opgøret var der orange saft og kraft over "hvem var det, der vandt i dag ..." Men vejen til overlevelse er altså fortsat lang og fyldt med faremomenter for de orange.