HC Odense gik i tusind stykker

Træner Martin Hjortshøjs plan for kampen blev ødelagt af alt for mange tekniske fejl, afbrændere og forhastede beslutninger mod et teknisk stærkt Skive-hold. Foto: Michael Bager

Hårdt straffet

Christoffer Werenberg kom mere til fadet efter pausen på højre back. Ved 22-13 tog Odense en time-out og forsøgte sig mere offensivt i forsvaret og skiftede også en del mellem 7 mod 6 og 6 mod 6 uden resultat. De tekniske mangler kostede allerede tidligt mål i den forkerte ende, da keeper Loke Brasen var taget ud.

- Vi havde en gameplan, der gik ud på at skifte til 7 mod 6 efter vores gode start. Vi fik sådan set skabt mange gode chancer, men det gik galt efter et kvarter, da vore tekniske fejl kostede os i den anden ende, sagde Martin Hjortshøj efter en tur hos spillerne i omklædningsrummet.

- Vi gjorde meget ud af i pausen at højne troen, og vi fik også knoklet os tilbage og var på et tidspunkt kun bagud med fem, men så straffer de os hårdt, og vi mister pusten og energien. De har et godt hold, og det må vi have respekt for, men det er ærgerligt, at vi ikke var i stand til at minimere nederlag til fire-fem stykker, som vi havde håbet, erkendte Martin Hjortshøj, der måtte bruge Loke Brasen som målmand i 60 minutter.

- Men det var ikke afgørende for kampens udfald, sagde Martin Hjortshøj.

HC Odense residerer på kanten af divisionen julen over. Spillere og trænere mødes tirsdag og får et program for løbe- og fysisk træning, inden de møder den 2. januar med ny energi og tro på, at klubben har et hold i 1. division, når foråret er omme.

HC Odense lignede lørdag et hold, der skal vise mere end det, der blev ført frem mod Skive.