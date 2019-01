HC Odense fulgte stærk modstander til dørs - men tabte

HC Odense tabte igen - denne gang 25-29 til ambitiøse Team Sydhavsøerne - men en truende mental snitter blev vendt til acceptabel udgang på første kamp efter pausen med jul og nytår. Der må være point at hente for oprykkerne i foråret.

Håndbold: Det var den mest velanbragte timeout, jeg har set i lang tid. Efter at have været foran med 16-11 ved pausen i Dalumhallen havde Team Sydhavsøerne indledt anden halvleg med tre hurtige scoringer på fire minutter, og en mental snitter truede hjemmeholdet HC Odense. Martin Hjortshøj, cheftræner for Odense HC, var klar over, at der skulle ske noget. Med det samme. Derfor timeouten efter de fire minutter. Fra det øjeblik fik hjemmeholdet stoppet et truende frit fald. De orange fik blandt andet til dels stoppet de to stærkt skydende backs, Kristian Lund Vukman og Martin Vilstrup, da forsvaret blandt andet generelt blev mere kompakt. Samtidig begyndte HC Odense at score på sine chancer - noget, der langt hen ad vejen var mislykkedes i første halvleg, hvor man talte op mod en halv snes mislykkede afslutninger i orange. Måske var respekten for Nicolej Frejlev i gæsternes mål - ubestridt en af rækkens bedste målmænd - bare alt for stor i de første 30 minutter. Det hele endte med en sejr til Team Sydhavsøerne på 29-25. Efter 20 minutter af anden halvleg var hjemmeholdet endog kun nede med tre mål - 22-25.

HC Odense-Team Sydhavsøerne 25-29 (11-16) 1. division, herrerKampens gang: 0-2, 2-4, 6-6, 7-10, 7-13, (11-16), 14-20, 16-21, 18-23, 22-26, 22-27, 25-29.



Mål: HC Odense: Mikkel Søby 6 (3), Magnus Rasmussen 3, Frederik Rosager Dinsen 3, Niklas Andreasen 3, Christoffer Werenberg 2, Lasse Rosendahl 2, Andreas Madsen 2 (1), Andreas Banggaard 1, Morten Kirkeby 1, Mathias Pilgaard 1, Christopher Adolphsen 1. Sydhavsøerne: Kristian Lund Vukman 10 (3), Martin Vilstrup 7 (1), Mikkel Kaagaard 3, Kaare Ravn Larsen 3, Jonas Corneliussen 2, Bastian Stræde 2, Alexander Nielsen 1, Morten Damgaard 1.



Bedste spiller: HC Odense: Mikkel Søby. Sydhavsøerne: Martin Vilstrup.



Udvisninger: HC Odense: 6. Sydhavsøerne: 2.



Dommere: Rasmus Nedergaard Pedersen og Malene Kroløkke Lythje - udmærket præstation.



Tilskuere: Cirka 350.



HC Odenses næste kamp: 19. januar, kl. 15.00: HØJ Elite-HC Odense.



Bemærkninger: Dejligt at se en næsten fyldt hal i Dalum.

Loke Peter Brasen har et stort ansvar i HC Odenses mål, efter at Mathias Mosel er blevet langtidsskadet med hjernerystelse. Arkivfoto: Michael Bager

Hjælp af rivaler Trods den acceptable udgang på kampen mod et af rækkens stærke hold, kan det ikke skjules, at de fynske oprykkere er i en vanskelig situation. Efter 15 kampe ligger HC Odense således næstsidst med kun fem point og dermed til en teoretisk direkte nedrykning. Men der er trods alt kun fire point op til HEI Skæring på den første plads, der udløser playoff om nedrykningen. HC Odense fik lørdag hjælp af rivalerne fra Otterup HK, der på udebane vandt over et af rækkens andre bundhold, Randers HH, som HC Odense dermed fortsat kun har fem point op til. - Det var vigtigt - det, der skete i Randers, lød det fra sportschef Sune Gren. Efter opgøret sad man også med den fornemmelse, at der må være point at hente for HC Odense i foråret i nøgleopgør mod de svagere hold i rækken, som Stoholm Håndbold, HEI Skæring og netop Randers HH.

Dyre undertal - Vi brændte for mange chancer i første halvleg - det var bare for ringe - og så fik vi en rigtig dårlig start på anden halvleg. Det var rigtig ærgerligt. Men heldigvis fik vi tingene stabiliseret, og jeg er rigtig tilfreds med, at vi - i modsætning til andre kampe for eksempel den sidste før jul mod Skive fH - fik fulgt en stærk modstander helt til dørs, konstaterede cheftræner Martin Hjortshøj efter opgøret, og han tilføjede: - Den indstilling kan vi bruge til vanvittig meget i forhold til den proces, vi er i gang med - med at skulle finde nogle point i nøglekampe her i foråret. Vi sidder også selv med den fornemmelse, at der må være point at hente i de kommende kampe. Hjemmeholdet måtte indkassere hele seks udvisninger mod Team Sydhavsøernes to, og det kostede for de orange. - Ja, de perioder i undertal gjorde ondt på os, som Martin Hjortshøj formulerer det.