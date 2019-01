HC Odense forlænger med Martin Hjortshøj: - Vi er tilfredse med samarbejdet

Håndbold: De fynske håndboldherrer fra HC Odense i 1. division vil i den kommende sæson også blive trænet af holdets cheftræner Martin Hjortshøj. Det beretter klubbens sportschef, Sune Gren.

- Vi har forlænget med Martin, fordi vi er tilfredse med samarbejdet, siger han.

Det sker på trods af, at holdet befinder sig næsten helt i bunden af 1. division - på andensidstepladsen. Fra cheftræneren selv kan der anes optimisme omkring holdets resultater. Han udtaler i en pressemeddelelse fra klubben:

- Jeg føler mig ikke parat til at slippe projektet og klubben HC Odense ud af mine hænder. Jeg føler, vi har bevæget os i den rigtige retning i det halvandet år, jeg indtil nu har været en del af det. Jeg er glad for den positive fremgang og progressive proces, klubben er i gang med kommercielt, og jeg føler det er det rigtige for mig at fortsætte arbejdet.

Klubben hentede cheftræneren fra ligaklubben Randers HH i 2017.