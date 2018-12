Gymnastikforbund begærer sig konkurs efter misbrugs-skandale

Det amerikanske gymnastikforbund USA Gymnastics har indgivet en begæring om konkursbeskyttelse.

Det sker i kølvandet på en stor misbrugsskandale, hvor en tidligere holdlæge er blevet dømt for overgreb mod en lang række kvindelige gymnaster.

Begæringen er indgivet for hurtigere at kunne hjælpe ofrene med deres erstatningskrav.

Det skriver USA Gymnastics i en meddelelse.

- Begæringen vil gøre USA Gymnastics i stand til fortsat at støtte atleterne, at fungere fuldt ud og leve op til forpligtelserne over for alle medlemmer og hurtigt finde en løsning på de krav, der er rejst af dem, der har overlevet sexovergreb udført af Larry Nassar, står der i meddelelsen.

John Manly, der er advokat for mange af holdlægens ofre, mener dog ikke, at en konkursbegæring vil hjælpe hans klienter.

- Det er en taktik, der er designet til at forhindre de overlevende i at tilegne sig oplysninger gennem vidneafhøringer og indblik i dokumenter, siger John Manly.

- Det er en kynisk fortsættelse af USAG's (USA Gymnastics, red.) kampagne for at skjule forbundets medvirken i Nassar-skandalen for Kongressen, medierne og offentligheden, tilføjer han.

Forbundet kæmper i øjeblikket for sin overlevelse. Det skyldes ikke mindst, at USA's olympiske komité i sidste måned lovede at udelukke USA Gymnastics på grund af manglende reformvilje efter skandalen.

Larry Nassar blev idømt fængsel på livstid tidligere på året. Det skete, efter at han blev kendt skyldig i sexovergreb på flere end 250 atleter. Flere af ofrene var med til at vinde guld ved OL i 2012 og 2016.

USA Gymnastics er siden blevet anklaget for at have dækket over Larry Nassars ugerninger.