Gulddrømmen skyllet ud i Limfjorden

Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard var igen afgørende figur. Her i en duel mod GOG's fighter Oscar Bergendahl. Møllgaard satte næppe en hånd eller fod forkert. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det blev dyrt for GOG, at Aalborg fik udlignet tre sekunder før tid anden DM-finale i Gudme. Pinsesøndag viste Aalborg ingen nåde og havde flere våben at skyde med i den intense kulisse i Gigantium.

Håndbold: GOG blev skyllet ud i Limfjordens smulte vande af et Aalborg-hold, som i begge halvleges start overmandede fynboerne med maksimal gnist og flere skudtrusler. Dermed hentede Aalborg "The Double", mens GOG længe må ærgre sig over, at mesterskabet kun var tre sekunder væk i torsdags i Gudme i den anden DM-finale, hvor nordjyderne viste den nødvendige koldsindighed i den klassiske febrilske afslutning, hvor GOG relativt kort før tid var tre mål foran og kunne nøjes med uafgjort. Alt for få GOG'ere bød for alvor ind med overskud og ekstra klasse, såsom Lasse Møller og højrefløjen Odinn Rikhardsson, mens især Niclas Kirkeløkke var for svingende og først i sidste fjerdedel fik plantet de kendte dynamiske skud i målet. GOG kom jammerligt fra start. Aalborg havde en voldsomt stor og tændt kulisse som ballast og kom tordnende ud fra start. Det var dybest set kun Lasse Møller, der med det slangeagtige hug holdt gæsterne inde i kampen. Møller scorede de fire af fynboernes første seks scoringer, men alligevel piskede Aalborg frem til en 10-5-føring. Verdensmesteren Henrik Møllgaard var igen en rolig og myndig general og leverede fint indspil til stregen og fik selv markeret sig med en flot underhåndsscoring. I den anden ende præsterede Niclas Kirkeløkke i sin sidste kamp for GOG for mange fejl i de første 20 minutter med satsede indspil. Og målmand Ole Erevik fik - i karrierens absolut sidste kamp - ikke fat i meget og blev efter 18 minutter skiftet med Frank Mikkelsen, der som i torsdags igen præsterede op til sit allerbedste i en tv-kamp. Mikkelsens redningsprocent i resten af halvlegen endte på hele 55. Erevik var gået ud med 21 procent i parader. Men efter pausen gik Mikkelsen dog ned og blev afløst midtvejs af Erevik, som så igen blev erstattet til sidst.

Aalborg Håndbold-GOG 38-32 (17-15) 3. og afgørende DM-finale 2019Kampens gang: 3-2, 7-5, 12-7, 13-9, 14-11, (17-15), 22-17, 25-20, 26-22, 31-25, 38-32.



Mål: Aalborg: Janus Smarason 9, Magnus Saugstrup 6, Henrik Møllgaard 6, Sebastian Barthold 6 (2), Rene Antonsen 3, Mark Strandgaard 3, Jesper Meinby 3, Tobias Ellebæk 2. GOG: Odinn Thor Rikhardsson 10, Lasse Møller 8, Niclas Kirkeløkke 6, Emil Jakobsen 3 (1), Oscar Bergendahl 2, Emil Lærke 2, Lars Hald 1.



Bedste spiller: Aalborg: Janus Smarason. GOG: Lasse Møller.



Udvisninger: Aalborg: 3. GOG: 2.



Dommere: Mads Hansen og Martin Gjeding - fin præstation.



Tilskuere: 5000.



GOG's næste kamp: Sæsonen er slut!

Niclas Kirkeløkke ærgrer sig voldsomt over udviklingen i Gigantium. Nu skifter Kirkeløkke til tysk håndbold. Trods alt med en sødlvmedalje i sportstasken. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Åben kamp ved pausen Mikkelsens redninger og nu resolutte kontraløb bragte GOG tilbage i kampen, og på forbløffende vis kom GOG tilbage til 14-14, inden islandske Janus Smarason smadrede et løbeskud ind til 16-16, og halvlegen sluttede med Aalborg-føring på 16-14. Veteranen Lasse Kronborg kom på banen i nogle sekvenser for at blive holdt varm til eventuelt senere at genere Aalborgs syv-mod-seks spil, og fløjen Odinn Rikhardsson fik fra højrefløjen for alvor prikket hul på keeper Mikael Aggefors. Trods alt var kampen stadig helt åben, hvis træner Nikolej Krickau kunne banke det rette spændingsniveau ind i holdet. Men det lykkedes ikke. Aalborg fløj frem som gale taranteller og fra midt i halvlegen så de fleste afgørelsen komme. GOG havde nogle gange mulighederne, men stressede, og skud mod det tomme bur ramte stolpen, hjemmeholdet fik fat i de fleste riposter, og et straffekast blev brændt. Dertil kom de andre små og store fejl, nu hvor GOG havde meget travlt. Allerede seks minutter før tid kunne publikum rejse sig op og holde en tidlig guldfest med det hold, som også vandt grundspillet. Det nye GOG må glæde sig over den første sølvmedalje efter konkursen i januar 2010. Og en billet til Champions League. Men der blev holdt gyldent kalas i Jomfru Ane Gade søndag aften, og det varer nok pinsen ud.