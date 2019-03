Gudme tæt på mod tophold

Gudme HK tabte igen med kun et mål til rækkens nummer to, Sønderjyske.

Håndbold: Som i den omvendte kamp tabte Gudme HK lørdag med blot et mål til nummer to, Sønderjyske. Hjemme i Arena Aabenraa vandt Sønderjyske 21-20 over Gudme HK, der i december tabte 27-28 hjemme til sønderjyderne i kvindernes 1. division.

- Efter en lang sæson er vi ved at være drænet for energi, og vi manglede et par spillere i dag på grund af skader. Men det er flot, at vi med otte markspillere og to målmænd kan spille lige op i 60 minutter mod et tophold, siger Kasper Andersen, assistenttræner for Gudme HK.

Gudme førte 11-9 ved pausen, men Sønderjyske vandt kampen 21-20 - sejrsmålet blev scoret små to minutter før tid.

Camilla Pytlick førte an med 10 mål hos Gudme. Cecilie Nordstrøm scorede seks gange.

I sidste runde på lørdag tager Gudme imod det absolutte bundhold Oddense-Otting, der blot har hentet et point i de første 21 kampe.

Gudme ligger midt i rækken med 20 point og er fri af nedrykningsfare.