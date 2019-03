Gudme skal ikke undervurdere Fredericia

HÅNDBOLD: Gudme HK har ikke fået mange dages pause siden skuffelsen mod Bjerringbro søndag. Torsdag bliver holdet kastet ind i endnu en afgørende kamp, når det tager turen til Fredericia Håndboldklub.

Fredericia ligger næstsidst i ligaen på en 11.-plads, så man skulle tro, det var jyderne, der følte det største pres for at finde sejre, men det er måske ikke tilfældet. I hvert fald kommer Fredericia ind til kampen med en sejr i det seneste opgør til forskel fra Gudme HK.

I seneste kamp tabte Gudme lidt skuffende til Bjerringbro, fordi holdets største styrke i forsvaret slet ikke kunne finde det normalt høje niveau, og da det endelig var kommet på plads, var det næsten for sent, og holdet tabte 30-32 til Bjerringbro.

Der var dog positive ting i kampen også, for selvom holdet manglede deres to normale 3'ere (de to forsvarere, der står i midterblokken, red.), så fandt Gudme hen mod afslutningen et fornuftigt niveau, der var med til at få holdet tæt på point.

Det niveau får holdet brug for igen, for de to normale 3'ere, Ida Dyhr og Mollie Edelved, er også spørgsmålstegn til kampen onsdag.

- Ida kommer ikke til at spille. Hendes skulder er ikke klar endnu. Mollie ved vi ikke helt med endnu, siger cheftræner Thomas Brandt med henvisning til, at Mollie Edelved blev syg søndag og derfor ikke kunne spille.

Fredericia er derimod mere end klar efter holdets seneste kamp. Lørdag slog jyderne DHG ude i en kamp, hvor det ellers var solidt undertippede. Alligevel vandt holdet en sikker sejr på 26-21. Og Fredericia har stadig rigeligt at spille for. Fredericia-spillerne ligger i øjeblikket nummer 11 blot to point efter AGF Håndbold over dem. Så der burde være rigeligt med motivation hos Fredericia, hvis det vil i så gunstig en position som muligt for at undgå nedrykning til 2. division.

Kampen bliver spillet i Fredericia torsdag klokken 19.30