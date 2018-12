Gudme ser frem mod det nye år

Håndbold: Med flere spillere udenfor med skader har det været en svær første halvsæson for Gudme HK i kvindernes 1. division. Lørdagens hjemmekamp mod Sønderjyske med kampstart klokken 15.00 bliver en vanskelig opgave for det unge sydfynske hold.

- Vi er i øjeblikket på et niveau, hvor vi har svært ved at matche Sønderjyske, siger Thomas Brandt Nyegaard, træner for Gudme HK.

Derfor ser træneren frem til kampene efter julepausen, hvor der er håb om at få nogle af de skadede spillere med igen, og hvor der venter nøglekampe mod andre af holdene fra den nederste halvdel. Gudme spiller først igen den 13. januar hjemme mod AGF.

Men naturligvis vil Gudme-spillene kæmpe for overraskelsen mod Sønderjyske i den sidste kamp inden jul.

Gudme HK ligger nummer ni med syv point for 10 kampe, mens Sønderjyske er på en delt tredjeplads med 12 point for otte kampe. Den tidligere ligaklub Sønderjyske sluttede i sidste sæson på tredjepladsen lige uden for de to direkte oprykningspladser, og Sønderjyske er igen i denne sæson en af topbejlerne til oprykningskampe.

Gudme har vundet to af de seneste tre kampe, hjemme over Vendsyssel og ude over bundproppen Oddense/Otting.

Sønderjyske har vundet de tre seneste kampe og har som det eneste hold taget point fra rækkens suveræne tophold, Horsens, i en kamp, der endte uafgjort 21-21 i Aabenraa.