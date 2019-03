Gudme øjner femtepladsen

Gudme HK har vundet fem af de seneste seks kampe, og med sejr lørdag ude over Roskilde kan Gudme komme op på femtepladsen i 1. division.

Håndbold: Gudme HK har hentet godt med point i de seneste tre måneder og er rykket fra en placering blandt bundholdene til en midterposition i kvindernes 1. division med 17 point for 17 kampe. Lørdag klokken 15.00 spiller Gudme HK ude mod Roskilde Håndbold, der er et point efter Gudme.

- Roskilde har et godt hold med stor rutine fra 1. division. Det bliver en lige kamp, spår Gudmes træner, Thomas Brandt Nyegaard.

I den omvendte kamp i oktober blev det 28-28, da Roskilde var på vist i det sydøstfynske.

I mandags vandt Gudme 31-29 hjemme over DHG. Det var Gudmes femte sejr i de seneste seks kampe, hvor det eneste nederlag var sidstesekunds-nederlaget til topholdet Horsens.

- Jeg er godt tilfreds med, hvad vi har præsteret siden 1. december. Men jeg vil gerne have, at vi spiller bedre, end vi gjorde i mandags, siger Gudme-træneren.

Med en sejr kan Gudme komme op på femtepladsen og rykke forbi Hadsten, der fredag aften tabte i Bjerringbro.

- Vi vil gerne have den femteplads. Det vil være et flot comeback for os efter den sæsonstart, vi har haft, siger Thomas Brandt Nyegaard, der stiller med samme hold som i mandags.