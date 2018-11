Gudme med udfordringer i Bjerringbro

Håndbold: Gudme HK skal lørdag ude mod Bjerringbro FH forsøge at fortsætte sejrstakten fra den seneste kamp i kvindernes 1. division, hvor Gudme HK hentede en sejr på 24-23 hjemme over Vendsyssel.

Men det bliver svært for de sydfynske kvinder, mener holdets træner, Thomas Brandt Nyegaard.

- Vi har stadigvæk fire-fem spillere, der er ude med skader. Vi har 11 spillere, der er klar til at komme i kamp, og de vil knokle alt, hvad de kan. Men Bjerringbro er favorit, siger Thomas Brandt Nyegaard.

De sydfynske 1. divisionskvinder har fået kontakt til midterholdene i rækken. Gudme er nummer 10 med fem point, mens lørdagens modstander, Bjerringbro, ligger nummer otte med otte point.

- Jeg er overrasket over, at Bjerringbro ikke ligger højere i tabellen. Bjerringbro har et godt hold, siger Gudme-træneren.

Midtjyderne har tabt tre af de seneste fire kampe, senest 38-27 til det fremstormende fynske oprykkerhold DHG, der ikke spiller i denne weeekend.

Bjerringbro-træner Jesper Bangshøi siger om Gudme HK:

- De har været lidt ramt af skader og spillere, som er smuttet, men de kan trække nogle nye unge spillere op. Derudover har de en frisk sejr over Vendsyssel, og det giver respekt. Vi skal være 100 procent klar, og så skal vi have defensiven op og stå igen, efter vi har haft lidt problemer de sidste par kampe. Vi skal have basen på plads, så kan vi håbe det kaster lidt kontramål af sig, siger Jesper Bangshøi til klubbens hjemmeside.

Der er kampstart lørdag klokken 14.00 i Bjerringbro Idrætspark.