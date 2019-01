Gudme kan lægge luft til bunden

Håndbold: Med to sejre i de to kampe efter jule- og nytårspausen er Gudme HK kommet godt ind i det nye år.

- Vi har haft to fine oplevelser i de seneste kampe, og vi er ved godt mod, siger Gudme HK's træner, Thomas Brandt Nyegaard.

Lørdag skal Gudme-kvinderne en tur over Storebælt for at møde TMS Ringsted i et 1. divisionsopgør, der kan betyde en del for stillingen. Gudme er lige nu nummer syv med 11 point, mens TMS Ringsted er nummer 10 med 8 point som det øverste af de tre hold på nedrykningspladserne.

- Det bliver ikke nemt, for Ringsted tog senest en flot sejr over Sønderjyske, men vi tror, vi har recepten på at slå Ringsted, siger Thomas Brandt Nyegaard.

Ringsted vandt i lørdags 25-23 hjemme over Sønderjyske, der ligger på andenpladsen.

- Der er mange tætte kampe i rækken, påpeger Thomas Brandt Nyegaard, der regner med at kunne stille samme hold som i sidste lørdags sejr på 26-22 ude over Vendsyssel.

Gudme HK vandt i den omvendte kamp i efteråret 31-21 hjemme over TMS Ringsted.