Gudme i kog: Fantastisk og fantastisk motiverende

Su'vi:t og dens fans var kulisse og vidner til måske sæsonens største drama, da GOG lige netop ikke lykkedes med at hente guldet til Fyn. En fyldt arena var alligevel fantastisk at spille i - både for ude og hjemmebaneholdet.

Håndbold: Blodet var tæt på at gå i kog hos de 2011 fans, der var presset så tæt sammen i Su'vi:t Arena, at de næsten kunne falde ind over banen. Desværre var det kun halvdelen af fansene bag det ene mål - dem i rødt - der jublende kunne møve sig ud af hallen, efter GOG på falderebet måtte indkassere det afgørende mål, der sendte kampen og finalen tilbage til Aalborg.

GOG havde haft føringen størstedelen af opgøret, men hen mod slutningen sled Aalborg sig i front. Med få sekunder tilbage scorede Magnus Saugstrup til 32-31 og sendte DM-finalerne ud i en afgørende kamp tre, der bliver spillet i Aalborg søndag kl. 16.00.

Kampen var for fem GOG-spillere sidste hjemmekamp for de gule, og selvom det ønskede resultat og festen udeblev, så var det alligevel en mindeværdig kamp for de afgående GOG'ere.

- Det var helt fantastisk at spille. Det er noget af den bedste stemning, jeg har oplevet i Gudme. Jeg er bare pisse-ærgerlig over, at vi ikke kunne gøre det færdigt. Vi var bare ikke kompakte nok i vores forsvar, og Aalborgs streg fik alt for let ved det. Og angrebsmæssigt var vi ikke kyniske nok. Vi brændte for mange store chancer og straffekast, sagde en skuffet Niclas Kirkeløkke efter kampen.