Gudme er i sikker havn

HÅNDBOLD: Gudmes kvinder er i sikker havn i kvindernes 1. division efter 25-23-sejren i Fredericia torsdag aften.

Efter en time-out 36 sekunder før tid holdt sydfynboerne hovederne kolde og Sarah Vest Kirkeløkke brød igennem og scorede det afgørende mål efter en kamp, hvor den østjyske bæltbys kvinder åd sig ind på Gudme i løbet af anden halvleg.

Gudme førte ellers 14-11 ved pausen og var foran 20-15, men langsomt men sikkert kom gæsterne under pres, men var på intet tidspunkt i opgøret bagud.

En to minutters udvisning til Laura Eskebjerg Eggert ved 24-22 til Gudme med to et halvt minut igen blev kritisk, da gæsterne reducerede på et straffekast, men Gudme reddede stormen i land efter en kamp, hvor Cecilie Nordstrøm blev topscorer for gæsterne med otte mål.

Nu er Gudme fire point fra den plads, hvor man skal spille mod nedrykning. Der er kun to runder tilbage, og det skal gå meget galt, selv om Gudme næste gang skal spille ude mod topholdet Sønderjyske. Men Gudme har det suveræne bundhold Oddense-Otting, der kun har hentet et point, i sidste spillerunde hjemme i Gudme.