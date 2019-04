Gudme HK sluttede sæsonen i 1. division af med en storsejr over Oddense-Otting, der kun nåede at hente et enkelt point i hele sæsonen.

Håndbold: Efter et rigtig skidt efterår har Gudme HK fået styr på tingene i foråret, og lørdag sluttede fynboerne sæsonen i 1. division af med en storsejr 40-18 efter føring 23-9 ved pausen over det fortabte bundhold, Oddense-Otting Håndbold, der kun nåede at hente et enkelt point i sæsonen. Gæsterne blev simpelthen løbet over ende fra første fløjt.

Gudme HK har haft så godt et forår, at holdet rent faktisk kom tæt på at skulle spille med om oprykning til ligaen trods det miserable efterår.

Men der er andre ting at tænke på omkring holdet i gult. Trænerteamet Thomas Brandt Nyegaard og Kasper Andersen stopper således. Kasper Andersen skal være træner i Norge, og Brandt Nyegaard siger, at han vil prioritere sin tid anderledes. Han tilføjer:

- Jeg føler, jeg har givet det, jeg kan til det her hold. Jeg mangler et mål med at fortsætte.

GOG-direktør Kasper Jørgensen siger, at der vil blive fundet en ny træner til Gudme HK.

Før kampen var der blomster til Camilla Pytlick, der fortsætter karrieren hos TTH Holstebro i ligaen, og til Mollie Edelved, hvis nye klub endnu ikke er blevet offentliggjort. Pytlick blev topscorer mod Oddense-Otting med 12 mål.

Gudme HK's sæson slutter tirsdag aften i Gudme med en pokalkamp mod Roskilde.

- Det bliver spændende. Vi har aldrig vundet over Roskilde, lyder det fra Camilla Pytlick.