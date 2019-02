Gudme HK på jagt efter sprækken

Gudme HK skal umiddelbart på en meget svær opgave hos 1. divisions tophold, Horsens Håndbold Elite, men jyderne har netop tabt for første gang i denne sæson.

Håndbold: Horsens Håndbold Elite har allerede et liga-setup, og jyderne fører da også 1. division med 27 point for 15 kampe og ligger dermed til direkte oprykning.

Derfor ligner det en meget vanskelig opgave, når Gudme HK søndag drager til Horsens i forsøget på at følge op på en god sejr 27-24 hjemme over Hadsten Håndbold.

Men fynboerne tager til Horsens vel vidende, at hjemmeholdet netop har tabt sæsonens første kamp. Nederlaget på 22-24 var godt nok til de umiddelbare forfølgere fra Sønderjyske, men resultatet viste altså, at det ikke er umuligt at overvinde Horsens. Gudme HK går derfor søndag på jagt efter den sprække, der er er kommet i Horsens-muren.

- Det ser da umiddelbart vanskeligt ud, men Sønderjyske kunne altså gøre det, så vi skal selvfølgelig gå efter chancen, lyder det fra Gudme HK-profil Camilla Pytlick, der fra næste sæson optræder i ligaen - for TTH Holstebro.

Efter et hårdt efterår har Gudme HK etableret sig i midten af 1. division med 15 point.

Gudme HK råder ikke længere over topscorer Pernille Johannsen. Nykøbing Falster Håndbold hentede Johannsen med omgående virkning, efter at ligaklubben fik dømt japanske Ayaka Ikehara ude resten af sæsonen med et overrevet korsbånd.

4. november tabte Gudme HK det omvendte opgør med fire mål - 20-24.