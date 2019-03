Gudme HK møder ond ånd: - Jeg håber lige vi kan få den vinget af

HÅNDBOLD: Spillet på banen har peget i én retning siden december måned for Gudme HK. Siden kalenderen slog over til 2019, har holdet fra Gudme kun tabt til ligaens klare nummer et - og det med kun ét mål - og ellers næsten gjort rent bord med de andre hold, det har mødt.

- I sidste uge dummede vi os mod Roskilde (kampen endte 24-24, red.), vi styrede ellers kampen, men til sidst smed vi en 24-22 føring. Det var dybt frustrerende, så pigerne er motiverede til Bjerringbro efter den skuffelse, siger Gudme HK træner, Thomas Brandt.

Det er lidt af en ond ånd, der besøger Gudme, når Bjerringbro kommer forbi. I øjeblikket ligger det jyske hold nummer 3 i ligaen, fire point foran Gudme, der efter det problematiske efterår har kæmpet sig op som nummer seks, og holdet fra Gudme har ofte haft problemer mod Bjerringbro, som vandt 28-24 i holdenes seneste opgør.

- Vi har haft temmelig store problemer, når vi spiller mod Bjerringbro, og det har også nogle gode, rutinerede spillere, men det ville da være dejligt, hvis vi endelig kunne få det vinget af. Det er det sidste hold tilbage, som vi stadig ikke har formået at overkomme, siger Thomas Brandt.

Det er også en kamp, der kan være vigtig for Gudme. I øjeblikket ligger holdet med bare to point ned til nedrykningsspillet, men med et par hold imellem dem. Gudme har spillet en kamp mindre end flere af holdene under, så det kan slå et vigtigt hul, hvis det kan få point ud af Bjerringbro-kampen. En sejr kunne også betyde, at holdet nærmer sig det, der var ambitionsniveauet inden sæsonen.

- Inden sæsonen havde vi en ambition om at nå top 4-5, men så ramte vi det forfærdelige efterår. Nu har vi fundet vores spil igen. Jeg ved ikke, om vi kan nå nummer fire og fem, men det kunne da være fedt, siger Thomas Brandt.

Kampen mellem Gudme HK og Bjerringbro FH bliver spillet søndag klokken 15 i Su'Vi:t Arena i Gudme.