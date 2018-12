Gudme HK går på juleferie med nederlag efter tæt kamp: - Vi fik desværre ikke point i dag, men vi fik noget på følelsen

HÅNDBOLD: Da 1. halvleg blev fløjtet af, havde modstanderne sat sig på spillet - 17-13. Gudme HK på niendepladsen i kvindernes 1. division og så ud til at gå på juleferie med et forholdsvist stort nederlag i bagagen til modstanderne på fjerdepladsen - Sønderjyske. Fynboerne endte da også på julepause med et nederlag. Men det blev "kun" til et lille nederlag.

I 1. halvleg havde fynboerne føringen i syv minutter, men resten af tiden var holdet bagefter med et eller to mål. I 2. halvleg af fynboernes sidste kamp inden julepausen kom holdet ind på hjemmebanen i Gudme med fornyet energi og fik sneget sig ind på sønderjyderne. Da 2. halvleg var omkring halvvejs, havde Gudme HK hentet modstanderne med resultatet 22-22.

I de sidste 15 minutter fortsatte de to hold med at følges ad. Men med ét minut igen fik Sønderjyske dog sat sig på føringen, og den sidste halve times særdeles tætte spil sluttede 28-27 til Sønderjyske.

- Vi fik desværre ikke point i dag, men vi fik noget på følelsen. Og spillerne er glade og fyldt med energi, siger Thomas Nyegaard Brandt, holdets træner.