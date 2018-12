Gudme HK: Træner-ros trods nederlag

Et skadesramt Gudme HK-hold tabte lørdag 24-28 til Bjerringbro FH, men fynboerne kæmpede bravt og havde chancen for at få point med hjem til Fyn.

Håndbold: På lørdag er der intet alternativ. Gudme HK kæmper en hård kamp i bunden af 1. division med kun fem point for ni kampe, og lørdag gælder det et besøg hos Oddense-Otting Håndbold, der er uden point i denne sæson.

- Ja, det er en kamp vi skal vinde. Så enkelt er det, konstaterer Gudme HK-cheftræner Thomas Brandt Nyegaard.

Lørdag tabte fynboerne hos Bjerringbro FH med 24-28, efter at hjemmeholdet havde ført 15-11 ved pausen.

Men cifrene snyder lidt. Et skaderamt Gudme HK-hold med kun 11 spillere på holdkortet kæmpede således indædt. 10 minutter før tid var fynboerne kun bagud med et enkelt mål - både 19-20 og 20-21 - og havde chancen for at udligne, men åbne chancer blev brændt.

- Ja, vi tabte, og vi fik ingen point med til Fyn, men moralen havde vi intakt med hjem, og jeg roste pigerne efter kampen, lyder det fra Thomas Brandt Nyegaard.

Gudme HK havde markante problemer med Bjerringbros to fløje, der scorede i alt 10 mål. Fløjene var specielt dødbringende, når hjemmeholdet gik i syv mod seks, og i den forbindelse manglede der redninger i det fynske mål.

Ida Dyhr og Laura Eggert blev fynske topscorere med hver seks mål. Anne Cathrine Lundbye nettede fem gange.