Guardiola melder City-profil ude i op til syv måneder

Leroy Sane skal opereres for en korsbåndsskade og er ude i mindst et halvt år ifølge manager Josep Guardiola.

Tyske Leroy Sane kan se frem til en fodboldpause på op til syv måneder med en slem knæskade, som kræver operation.

Det fastslog Manchester City-manager Josep Guardiola fredag på et pressemøde.

- Det er en utroligt dårlig nyhed. Jeg ved ikke, hvor længe han vil være ude. Normalt tager den slags skader seks eller syv måneder, så forhåbentlig er han tilbage i februar eller marts, siger Guardiola ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Leroy Sane har revet korsbåndet over i det ene knæ, og det er altid en længere proces at komme sig og komme tilbage i topform.

- Vi har haft tre korsbåndsskader i tre sæsoner. Han er ung, og han vil komme sig efter operationen i næste uge. Alle vil hjælpe ham. Hvis han føler sig alene, vil vi hjælpe ham med at føle sig godt tilpas, siger Guardiola.

Leroy Sane har kontrakt med City frem til 2021, men han har i forbindelse med sommerens transfervindue været sat i forbindelse med et skifte til Bayern München.

Han er blevet tilbudt en kontraktforlængelse i City, som han ikke har underskrevet indtil videre efter en sæson, hvor han har haft svært ved at tilkæmpe sig en regulær stamplads på det stjernebesatte hold.

Josep Guardiola har flere gange offentligt udtalt, at han langt fra ønsker at sælge Sane, som kun bliver solgt, hvis spilleren selv insisterer.

Det gentog manageren fredag.

- Jeg har ikke tænkt mig, at han skulle forlade os. Jeg har hele tiden sagt, at han er vores spiller, og han har ikke sagt til mig, at han gerne vil væk, siger Guardiola.

Manchester City indleder titelforsvaret i den nye sæson i Premier League lørdag med kampen mod West Ham.