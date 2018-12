Guardiola erkender: Selvfølgelig har City svagheder

Liverpool-manager Jürgen Klopp har forsøgt at lægge yderligere pres på Manchester City i striden i toppen af Premier League.

For et par dage siden udtalte Klopp, at der nærmest ikke er noget at stille op imod Manchester City.

- Det er kun City, der kan stoppe City. Vi bliver nødt til at spille vores eget spil, og forsøge at få så mange point, vi kan, sagde Liverpool-manageren tirsdag ifølge AFP.

Klopps udtalelser bider Manchester City-manager Josep Guardiola dog ikke på, efter at City tidligere i december tabte 0-2 til Chelsea, da City tabte sin første ligakamp i denne sæson.

- Alle hold har stærke og svage sider. Selvfølgelig har vi svagheder, som vi arbejder på, men det er helt normalt.

- Den slags kommentarer skal altid sættes i perspektiv, siger Guardiola fredag.

Manchester City er i øjeblikket et point efter Liverpool, som topper Premier League med 45 point, inden det travle juleprogram i engelsk fodbold går i gang.

Manchester City og Liverpool brager sammen i Manchester 3. januar, efter at de to klubber delte med 0-0 i ligamødet i oktober.

Forinden venter der City tre kampe i ligaen i juleperioden.

22. december tager City imod Crystal Palace, mens Leicester venter på udebane fire dage senere.

30. december skal City så en tur til Southampton.

Liverpools juleprogram byder på opgør mod Wolverhampton, Newcastle og Arsenal inden mødet med City.

Liverpool er eneste hold i Premier League, der endnu ikke har tabt en kamp.