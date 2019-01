Guardiola efter sejr over Liverpool: Alt er åbent

Manchester City-manageren hylder sine spillere, som han kalder frygtløse efter torsdagens sejr over Liverpool.

Manchester City tog tre meget vigtige point, da holdet torsdag aften slog Premier Leagues førerhold Liverpool med 2-1 på hjemmebane.

Sejren betyder, at Josep Guardiolas mandskab hænger på Liverpool, der med en sejr kunne have udbygget sit forspring til City til ti point. I stedet er der nu fire point mellem de to hold.

- Vi er glade for denne sejr, fordi den mindsker pointforskellen. Alt er åbent nu, sagde den spanske manager efter torsdagens sejr ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sejren kom i hus efter mål af Sergio Agüero og Leroy Sané i en kamp, hvor det i det meste af opgøret lykkedes City at tæmme Liverpools frygtindgydende angribere.

- Jeg er stolt af holdet. Vi vidste, at det var en finale. Hvis vi tabte, ville det være slut.

- Al kredit til disse fantastiske spillere. Vi var meget pressede, men vi var ikke bange, vi havde ingen frygt.

- Vi slog et fantastisk hold. Vi var fremragende fra første minut, sagde Guardiola torsdag.

Torsdagens nederlag var Liverpools første i sæsonen i Premier League.