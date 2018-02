Med en udesejr over Basel på 4-0 er Manchester City klar til kvartfinalerne i Champions League, medmindre schweizerne i returkampen leverer en af historiens største fodboldmirakler.

City satte tingene på plads med tre mål i de første 23 minutter, og manager Josep Guardiola hyldede efterfølgende holdets effektivitet.

- Vi forsvarede os godt og var kliniske. Vi havde fire chancer og udnyttede dem alle.

- At vinde 4-0 på udebane i en ottendedelsfinale er et utroligt resultat. Vi er næsten i kvartfinalen, men af respekt for Basel vil jeg ikke sige, at vi allerede er der, siger Guardiola ifølge AFP.

Tyskeren Ilkay Gündogan spillede en fremtrædende rolle, da han med flotte mål gjorde det til både 1-0 og 4-0.

Trods det fornemme resultat så han dog fortsat plads til forbedring.

- Resultatet var måske perfekt, men der er fortsat meget at forbedre i spillet. Det så komfortabelt ud, men Basel havde chancer for at score, siger Ilkay Gündogan til BBC.

Forsvarsspilleren Vincent Kompany, der spillede sin første Champions League-kamp i denne sæson, pointerede, at returkampen skal tages alvorligt, selv om det samlede avancement næppe kan komme i fare.

- For en Champions League-kamp at være gjorde vi det godt. Men i en situation som denne handler det ikke blot om at gå videre. Spiller vi uafgjort hjemme, vil det ikke give os en god følelse, siger Kompany.

Der er returkamp i Manchester 7. marts.